Für Spannung ist gesorgt. Volkswagen hat für Montag den sogenannten "Power Day" angekündigt. Berichten zufolge benötigt der Auto-Gigant bis 2030 doppelt so viele Batteriezellen für Porsche, Audi oder Skoda als bisher geplant. Die Aktie bleibt aussichtsreich.Bis 2030 sollen in Europa 70 Prozent der Gesamtverkäufe aller Autos made by Volkswagen auf Elektroautos entfallen. Bis vor wenigen Tagen kalkulierte das VW-Team noch mit einer Stromer-Quote von 35 Prozent. Dazu benötigt Volkswagen jede Menge ...

