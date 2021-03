Neckarsulm (ots) - Lidl treibt den Ausstieg aus dem Kükentöten konsequent voran: Ab sofort bietet das Unternehmen alle deutschen Bio-Eier im Sechserpack ohne Kükentöten deutschlandweit in den Lidl-Filialen an. Damit hat der Lebensmitteleinzelhändler als erster Discounter einen kompletten Teil des Eier-Sortiments national auf die Hahn-Aufzucht umgestellt und den ersten Schritt seines konkreten Aktionsplans für den Ausstieg aus dem Kükentöten erfolgreich umgesetzt. Darüber hinaus sind schon in vielen Regionen Freilandeier sowie im Zehnerpack Bio-Eier ohne Kükentöten erhältlich. Bis Ende 2021 wird Lidl in seinem Sortiment alle Freiland- und Bio-Schaleneier ohne Kükentöten anbieten. Die Umstellung des gesamten Schaleneier-Sortiments inklusive der Eier aus der Bodenhaltung wird bis spätestens Ende 2022 abgeschlossen sein.



Weitere Informationen zum Lidl-Aktionsplan für den Ausstieg aus dem Kükentöten finden Sie unter https://ots.de/ynYP6b.



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).



