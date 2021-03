Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt ist Ruhe eingekehrt, nachdem in der ersten Hälfte der Woche zahlreiche Emissionen getätigt wurden, so die Analysten der Helaba.Dabei habe der Schwerpunkt einmal mehr auf dem SSA-Segment gelegen. Die Papiere seien vom Markt durchweg gut aufgenommen worden und die anfänglichen Spreads hätten sich eingeengt. Zu größeren Bewegungen bei den Renditen und ASW-Spreads sei es zuletzt nicht gekommen. Die EZB-Ratssitzung und die Ausführungen von Lagarde hätten die Erwartungen der Marktteilnehmer per saldo nicht enttäuscht und zu größeren Verspannungen an den Rentenmärkten sei es nicht gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...