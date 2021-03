Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Paul Brain, Manager des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund (ISIN IE00B432GG85/ WKN A1C9K0) und Head of Fixed Income bei Newton Investment Management - einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management - kommentiert die gestrige EZB-Sitzung.Die Zentralbanken hätten einen etwaigen Anstieg der Inflation zur Jahresmitte aufgrund der erneuten Öffnung der Wirtschaft schon jetzt hinter sich gelassen. Diese Erwartung sei von der EZB gestern bestätigt worden, denn sie konzentriere sich auf das kurzfristige Problem höherer Anleiherenditen. Die Ausweitung der PEPP-Anleihekäufe könne wohl als direkte Reaktion auf den jüngsten Anstieg der Renditen und als Signal an den Markt gedeutet werden, weitere Renditeanstiege so geordnet wie möglich zu halten. ...

