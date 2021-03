In Ergänzung zum bereits erfolgten Ausbau des Afrika-Geschäfts mit neuen Gesellschaften in Tansania, Simbabwe, Sambia und Mosambik verkündet FUCHS (ISIN: DE0005790430) nun die Gründung einer neuen Gesellschaft in Ägypten. Die neue Vertriebsgesellschaft FUCHS EGYPT LUBRICANTS LLC ist seit 2021 geschäfts- und betriebsfähig. Die Hauptgeschäftsstelle und ein Zentrallager befinden sich in Kairo. Produkte werden aus Saudi-Arabien und Europa importiert. "Ägypten ist gemessen am BIP eine der drei größten Volkswirtschaften in Afrika und einer der am stärksten industrialisierten Märkte auf dem Kontinent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...