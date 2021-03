Im schwachen Marktumfeld zählt die Deutsche Telekom am Freitag erneut zu den stärksten Werten im DAX. Nach dem Ausbruch über die Marke bei 15,50 Euro scheint die T-Aktie endlich aus ihrer Lethargie erwacht zu sein. Neuen Schwung liefert wieder einmal die starke Tochter T-Mobile US, die auf einem Investorentag erneut überzeugen konnte.Inzwischen rechnet T-Mobile US mit mehr als 70 Milliarden Dollar an Synergien durch den Zusammenschluss mit dem Wettbewerber Sprint. Noch beim Abschluss des Deals im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...