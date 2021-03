Continental-Zertifikate mit 14%-Chance und 29% Sicherheitspuffer

Nachdem die Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) noch am 8.3.21 bei 130,85 Euro ein 12-Monatshoch verzeichnen konnte, brach die Aktie nach der Veröffentlichung des verhaltenen Ausblicks auf ihr aktuelles Niveau von 112,75 Euro um nahezu 14 Prozent ein. Dennoch bekräftigten zahlreiche Analysten ihre Kauf- und Halte-Empfehlungen für die Continental-Aktie mit Kurszielen von bis zu 160 Euro (Warburg Research).

Für Anleger, die das reduziert Kursniveau zum Einstieg in die Continental-Aktie nutzen wollen und das Risiko des direkten Aktieninvestments reduzieren wollen, könnte eine Investition in Discount- und/oder Bonus-Zertifikate interessant sein. Mit diesen Zertifikaten können Anleger auch bei einem stagnierenden oder nachgebenden Aktienkurs positive Rendite erwirtschaften.

Bonus-Zertifikat mit 14% Chance und 29% Sicherheitspuffer

Das UBS-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000UE3LPB6) auf die Continental-Aktie mit Barriere bei 80 Euro, Bonuslevel und Cap bei 125 Euro, BV 1, Bewertungstag 18.3.22, wurde beim Continental-Kurs von 113,25 Euro mit 109,39 - 109,55 Euro gehandelt. Verbleibt die Continental-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 80 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 125 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 109,55 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 12 Monaten einen Bruttoertrag von 14,10 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 29,36 Prozent auf 80 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 18.3.22 festgestellten Schlusskurs der Aktie - maximal mit 125 Euro - zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 9% Chance und 19% Discount

Das BNP-Discount-Zertifikat auf die Continental-Aktie (ISIN: DE000PF682E4), BV 1, Bewertungstag 18.3.22, mit Cap bei 100 Euro wurde beim Aktienkurs von 113,25 Euro mit 91,64 - 91,74 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat gegenüber dem direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 18,99 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Continental-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 100 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 100 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 12 Monaten einen Bruttoertrag von 9,00, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Die Aktie kann sogar um 11,70 Prozent fallen, bevor die Maximalrendite in Gefahr gerät. Notiert Continental am Bewertungstag unterhalb des Caps von 100 Euro, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Continental-Aktie ins Depot geliefert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Anlageprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de