München (www.anleihencheck.de) - Kommende Woche tagen mit der FED sowie der Englischen und Japanischen Zentralbank gleich drei der Top-4 Notenbanken, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank in ihrem aktuellen "Wochenausblick"."Obwohl die FED keine großen Änderung ihrer extrem expansiven Politik beschließen wird, ist die Sitzung nächste Woche für die weiteren Zinstrends besonders wichtig", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck verweise auf die zunehmende Nervosität an den Rentenmärkten: "Entscheidend wird sein, dass die FED ohne Wenn und Aber ein längeres Festhalten an ihrer geldpolitischen Ausrichtung bestätigt." Greil weiter: "Wir gehen davon aus, dass sie damit auch ein klares Bekenntnis für anhaltend attraktive Finanzierungsbedingungen - letztlich auch zugunsten der kostengünstigen Finanzierung der enormen US-Fiskalpakete durch die Ausgabe neuer Staatsanleihen - geben wird. Damit dürfte sie einen weiteren Anstieg der Treasury-Renditen begrenzen." ...

