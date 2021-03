Husum (www.fondscheck.de) - Die Gesundheitsausgaben allein in Deutschland beliefen sich laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2018 auf 390,6 Milliarden Euro, so die Experten von Argentum Asset Management.Das entspreche mehr als zwölf Prozent des Bruttoinlandsprodukts und damit sei Deutschland vielen Ländern voraus. Bis 2030 würden die OECD-Länder im Schnitt voraussichtlich rund 10,2 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Gesundheitskosten aufwenden, 1,4 Prozent mehr als bisher. Damit würden die Gesundheitsausgaben in fast allen OECD-Ländern schneller als die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wachsen. ...

