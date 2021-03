Der britische Elektroauto-Abonnementdienst Onto hat seine Flotte erneut erweitert, diesmal um 300 Audi e-tron. Onto verfügt bereits über eine vierstellige Zahl an Elektroautos verschiedener Hersteller - bisher aber noch keine aus dem VW-Konzern. Konkret soll es sich laut Audi UK um den e-tron 55 in der "Black Edition" handeln. In dem Onto-Abo soll das Fahrzeug ab 1.299 Pfund (1.517 Euro) erhältlich ...

