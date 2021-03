Berlin (ots) - "Ich hab Rücken", steht redensartlich für eine der häufigsten gesundheitlichen Einschränkungen und Erkrankungen, unter denen die Deutschen leiden. Anlässlich des "Tages der Rückengesundheit" am 15. März weist die Deutsche Rentenversicherung Bund auf ihre Präventionsangebote hin, um Rückenbeschwerden frühzeitig aktiv zu begegnen und schwerwiegende Erkrankungen wie Bandscheibenvorfälle zu vermeiden.Rückenleiden sind die Volkskrankheit unserer Zeit. Sie verursachen 3,7 Millionen Krankschreibungen pro Jahr und sind für über 75 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage verantwortlich. Die wirtschaftlichen Kosten werden auf 15 Milliarden Euro geschätzt."Das muss nicht sein", sagt Dr. Stefan Mondorf, Mitglied im Vorstandsausschuss für Rehabilitation der Deutschen Rentenversicherung Bund. "Wenn wir die Warnsignale unseres Rückens frühzeitig ernst nehmen, lassen sich berufliche Einschränkungen oder längere Ausfallzeiten verhindern. Deshalb unterstützt die Deutsche Rentenversicherung Berufstätige mit einem speziellen berufsbegleitenden Präventionsprogramm."Das Programm "RV FIT" kombiniert eine intensive Startphase unter professioneller Anleitung mit einem berufsbegleitendem Trainingsprogramm und abschließender Auffrischungsphase, um die Rückenleiden in den Griff zu bekommen. "Das bedeutet bessere Gesundheit und weniger Fehlzeiten. So gesehen profitieren die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch die Arbeitgeber gleichermaßen", erklärt Dr. Stefan Mondorf.Mehr dazu auf www.deutsche-rentenversicherung.de. Rat und Hilfe bietet auch das Team am Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung unter der kostenfreien Nummer 0800 1000 4800.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/4862384