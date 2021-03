Neuss (ots) - Ob von Zuhause aus oder unterwegs - Website-Besucher und Kunden der Nissan Bank können jetzt unter www.nissan-bank.de/hilfe-center jederzeit auf das neue Hilfe-Center zugreifen und zeitsparend Antworten auf ihre Fragen und Anliegen erhalten.Dabei profitieren Kunden und Kundenservice-Team zugleich, das sich auf eine tiefergehende, individuelle Kundenberatung fokussieren kann. Durch eine intuitive Navigation und die übersichtliche Struktur des neuen Hilfe-Centers der Nissan Bank verbessert sich das Nutzererlebnis spürbar.Hans von Mangoldt, Direktor Marketing bei RCI Bank and Services Deutschland über das neue Hilfe-Center der Nissan Bank: "Guter Service und die Bedürfnisse unserer Kunden liegen uns am Herzen. Gerade in der jetzigen Corona-Situation ist es umso wichtiger, durch aktuelle Informationen aufzuklären und Kontaktmöglichkeiten online zu schaffen. Mit dem neuen Hilfe-Center der Nissan Bank können wir viele Fragen unserer Kunden besser und schneller beantworten."Über die Nissan BankDie 1989 gegründete Nissan Bank ist ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist.Mit ihren Geschäftsbereichen Nissan Bank und Renault Bank vertreibt RCI Banque Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Nissan, Renault, Dacia und Alpine.Darüber hinaus wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht. Als "Renault Bank direkt" ist das Unternehmen seit 2013 unter www.renault-bank-direkt.de auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Seit 2017 bietet der RCI Versicherungs-Service Versicherungsprodukte auch online unter rci-versicherungs-service.de an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.nissan-bank.de | www.rcibanque.de | www.rci-versicherungs-service.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401080 | Fax: 02131 4014419 | E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468 Neusswww.rcibanque.deOriginal-Content von: Nissan Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129875/4862391