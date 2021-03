Siemens Energy hat vom chinesischen Staatsunternehmen China Huadian einen Auftrag zur Lieferung von Transformatoren für einen Offshore-Windpark in der Provinz Zhejiang im Südosten Chinas erhalten. Die Siemens-Tochter wird insgesamt 22 Verteilertransformatoren installieren, die zur Optimierung der Energieversorgung in der Region beitragen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und den Wartungsaufwand des 66-Kilovolt-Windparks optimieren. Die erste Phase des Projekts soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein, über die finanziellen Details machte Siemens Energy allerdings keine Angaben. Siemens Energy ist einer der Vorreiter, um Wasserstoff im industriellen Maßstab nutzbar zu machen. Nur mit großindustriellen Anwendungen wird es gelingen Wasserstoff zu konkurrenzfähigen Preisen zu produzieren. Die Ziele der Branche schwanken zwischen 1,50 und 2,00 $ je Kilo Wasserstoff bis 2025. Am 19. März findet bei Siemens Energy ein "HYDROGEN DAY" - eine Kapitalmarktveranstaltung - statt.



