FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt sind die Renditen am Freitag trotz eines höheren Kauftempos durch die Europäische Zentralbank (EZB) gestiegen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen legte gegen Mittag auf minus 0,31 Prozent zu, nachdem sie am Vortag bis auf minus 0,37 Prozent gefallen war. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Freitag um 0,23 Prozent auf 171,36 Punkte.

Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Euroländern stiegen die Renditen vor dem Wochenende an. Und das, obwohl die EZB am Vortag angekündigt hatte, ihre Wertpapierkäufe übergangsweise deutlich beschleunigen zu wollen. Hintergrund ist der von den USA nach Europa gelangte Anstieg der Kapitalmarktzinsen. Als Auslöser gilt das gewaltige Konjunkturpaket der US-Regierung über 1,9 Billionen US-Dollar.

Konjunkturdaten aus der Eurozone überraschten positiv und übten zusätzlichen Druck auf die Anleihekurse aus. Die Industrieproduktion im Währungsraum stieg im Januar stärker als erwartet. Preisdaten aus Deutschland überraschten nicht, es wurden lediglich bereits bekannte Zahlen bestätigt.

Am Nachmittag stehen aus den USA Preisdaten von der Herstellerebene und das Konsumklima der Uni Michigan auf dem Programm. Die Daten bewegen die Märkte meist nicht besonders stark./bgf/jkr/jha/