DJ Regierung kritisiert USA, Großbritannien für Verhalten in Pandemie

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat am Freitag erneut die USA und Großbritannien für deren weitgehenden Exportstopp von Corona-Impfstoffen in der aktuellen Pandemie kritisiert. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, neben der Europäischen Kommission suche auch die Bundesregierung dazu Gespräche mit den Regierungen beider Ländern.

"Europa, die EU hat in großem Umfang Forschung, Entwicklung, Produktion von Impfstoffen gefördert. Wir sind ein wichtiger Produktionsstandort für Impfstoffe. Davon profitieren eben nicht nur die Menschen in Europa, sondern davon profitiert die ganze Welt", erklärte Seibert.

Innerhalb der vergangen sechs Wochen seien aus der Europäischen Union Ausfuhren in mehr als 30 Länder für über 34 Millionen Dosen genehmigt worden.

"Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass während wir in viele Länder der Welt exportiert haben, aus den USA oder Großbritannien bisher nichts oder fast nichts exportiert wurde. Das ist natürlich ein Thema, das die Europäische Kommission stellvertretend für die Mitgliedsstaaten mit den betroffen Konzernen, aber auch mit den Regierungen von anderen Ländern aufnimmt."

Die Impfkampagne ist in Deutschland und in den anderen EU-Ländern deutlich schleppender angelaufen als in den USA und Großbritannien. Die Europäische Kommission hat deutlich später bestellt als etwa die USA und Großbritannien. Dazu kommen wiederholt Verspätungen bei der Auslieferung der Vakzine.

