London (www.anleihencheck.de) - Die Preisteuerung wird nun zum Zünglein an der Waage für die Marktentwicklung, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Bleibe die Inflation auf niedrigem Niveau, werde es wenig Druck auf die US-Notenbank geben, die Zinsen zu erhöhen. "Sofern jedoch die Inflation nach oben tendiert, werden die Anleiherenditen und Leitzinsen steigen, was zu einer heiklen Marktdynamik führen könnte." ...

