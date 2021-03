Es bleibt weiter positiv für die Edelmetallmärkte und wir sehen neue Alltime-Highs für Gold und Silber kommen. Jetzt interessante Unternehmen zu günstigen Preisen sichern.

Gold und Silber trotz Korrektur im Aufwind und das Schlimmste ist ausgestanden. Prof. Dr. Torsten Dennin gab mir ein Interview in Genf bei Dukascopy-TV was uns positiv stimmt und einen schicken Ausblick auf die Edelmetalle und Minen parat hält.

Mineninvestments in Produzenten sind auf dem tiefen Niveau fast schon ein Muss neben dem physischen Metallkauf.

Auch die Charts sind in Lauerstellung!

Schauen wir uns das Gold an:

Gold hat genau auf der Unterstützung bei 1.680$ aufgesetzt und eine Gegenbewegung gestartet. Wir müssen hier diesen Abverkauf zunächst verdauen aber nach oben sollten wir schnell wieder das Niveau 1.850 $ erreichen können.Im Jahr 2020 kam es zu einer tollen Bewegung mit einem dicken Kaufsignal für Gold im April 2020. Aus der Formation April 2020 bis Juli 2020 leitet sich nun ein Kursziel ca. 2,600$ ab für 2023 spätestens.

Schauen wir uns nun das Silber an:

Die aufsteigende Formation dieses Jahr macht Laune. Silber war kurz vor dem großen Ausbruch durch die Reddit Gruppen, jedoch konnten die Big Player diese Schlacht nochmal für sich gewinnen. Da dieses Jahr bereits 200 Mio. Unzen Defizit anstehen, dürfte sich nun der Ausbruch nur zeitlich verschoben haben. Wir sehen in der großen Formation von 2016 bis Juli 2020 wie der Ausbruch aus dem jahrelangen Seitwärtstrend gelungen ist. Daraus leitet sich bereits ein Kursziel von 69$ pro Unze ab. Der Ausbruch im aktuellen Niveau ist bei 31,50$ pro Unze Silber geschafft und daraus leiten sich sogar 71 USD Kursziel pro Unze ab Stand heute. Wir werden sehen.

Deshalb machen nun auf dem gedrückten Niveau Investments in gute Minenaktien Sinn. Wer wenig Risiko mag ist bei den Produzenten Karora Resources, Victoria Gold, OceanaGold, Sibanye-Stillwater, Osisko Gold Royalties, Caledonia Mining, MAG Silver und Endeavour Silver gut aufgehoben. Newmont macht auch Spass wegen der Dividende die auch bei Caledonia, Sibanye und Osisko Gold gezahlt wird.

Also ran an den Speck, denn Gold wir weiter laufen im 2. Halbjahr und in 2022. Für Silber sind wir noch positiver gestimmt was Unternehmen wie Vizsla Silver, Summa Silver, Discovery Metals, Endeavour Silver, MAG Silver und Kuya Silver auf den Schrim bringt.

Wer es breit diversifiziert haben möchte sollte sich unser SRC Mining Special Situations Zertifikat anschauen! Wir waren der Top Performer in 2020 mit über 50% Gewinn.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

