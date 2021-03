ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Am vierten Tag der bankeigenen Pariser Konferenz habe der Bremssystemhersteller unter anderem seine widerstandsfähige Lieferkette, seine Preismacht im Bereich Rohstoffe sowie seine starken Marktanteile im Bereich Schiene und Lastwagen hervorgehoben, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 21:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 21:14 / GMT



ISIN: DE000KBX1006

