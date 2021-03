Nach der Erholung der vergangenen Tage muss auch die RWE-Aktie im schwachen Marktumfeld am Freitag wieder Federn lassen. Sorgen müssen sich Anleger deshalb aber nicht machen, zumal der Versorger den Umbau hin zu den grünen Energien weiter vorantreibt. Nun hat RWE beim DAX-Rivalen E.on zugeschlagen.RWE hat weitere 20 Prozent am britischen Offshore-Windpark Rampion von E.on übernommen. Damit hat der Konzern nun eine Mehrheit von 50,1 Prozent an dem 400-Megawatt-Windpark, den RWE Renewables heute schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...