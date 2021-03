Hannover (ots) -- TUI bereitet sich auf kurzfristige Buchungen für die Ferien vor- Robinson Club Cala Serena und Riu Festival öffnen nächstes Wochenende- TUI fly startet bereits am 21. März von Hannover, Düsseldorf und Frankfurt- Attraktive Angebote für COVID19-Tests in ganz DeutschlandHannover (ots) - Mallorca ist startklar, bereits zu Ostern wieder Urlauber aus Deutschland zu empfangen. Der weltweit führende Touristikkonzern TUI erwartet daher einen sprunghaften Anstieg von Last-Minute-Buchungen zu Ostern. Aufgrund niedriger Inzidenzwerte wurde die Reisewarnung für die Lieblingsinsel der Deutschen aufgehoben. Reisen ohne Quarantänepflichten sind ab sofort wieder möglich. "In den letzten Tagen war die Sehnsucht nach Inselurlaub förmlich mit den Händen zu greifen. Den Osterferien auf Mallorca steht nun nichts mehr im Wege und dementsprechend haben sich unsere Teams vorbereitet, unseren Gästen eine entspannte Zeit am Mittelmeer zu ermöglichen", sagt Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung von TUI Deutschland. Mallorca zählt bei TUI traditionell zu den beliebtesten Reisezielen über die Osterfeiertage.Ab dem 20. März empfängt der Robinson Club Cala Serena im Südosten der Insel die ersten Gäste. Das Riu Festival nahe der Playa de Palma öffnet am 21. März. X3 2314 ist die Flugnummer des ersten TUI fly-Fluges der Saison, der am 21. März von Hannover abhebt. Weitere Flüge starten am gleichen Tag von Düsseldorf und Frankfurt. Damit eröffnet TUI fly die Saison jetzt eine Woche früher als ursprünglich geplant und wird bis zum Sommer wieder täglich ab vier deutschen Flughäfen nach Mallorca abheben. "Die Aufhebung der Reisebeschränkung ist ein wichtiges Signal für den Tourismussektor und gleichzeitig aber auch ein Ansporn für jeden von uns, den nächsten Urlaub verantwortungsbewusst zu gestalten. Wenn wir alle umsichtig unterwegs sind, werden sich weitere Regionen wieder besuchen lassen", so Andryszak.Immer mehr Hotels auf Mallorca öffnen im Laufe des Frühjahrs sukzessive für Urlauber, darunter auch Häuser von TUI Blue, TUI Kids Club, Grupotel und weitere Riu Hotels. Insgesamt stehen den TUI Gästen im Sommer dann wieder rund 900 Hotels auf der Baleareninsel zur Auswahl. "Mallorca hat bereits beim Restart im letzten Sommer mit hohen Gesundheitsstandards und schlüssigen Hygienekonzepten überzeugt. Die Hotellerie hat sich intensiv vorbereitet, sicheren und verantwortungsvollen Urlaub anzubieten. Dies gibt uns jetzt Rückenwind und Vertrauen für die neue Saison", weiß Andryszak.Der Wunsch nach Sicherheit und Flexibilität bei der Reiseplanung steht für Urlauber an erster Stelle. TUI bietet ihren Kunden beides, sowohl bei der Buchung als auch bei der Reise selbst. So ist bei allen Reisen ein kostenloser Covid-Protect-Reiseschutz automatisch inkludiert. Zudem buchen TUI Kunden mit dem Flextarif völlig risikolos. Bis 14 Tage vor Anreise können Flugpauschalreisen gebührenfrei umgebucht oder storniert werden.Attraktive Angebote für COVID19-Tests in ganz DeutschlandTUI bietet ihren Gästen einen Kontakt für schnelle und preislich attraktive COVID19-Tests, zum Beispiel beim Anbieter das DasLab an. PCR-Tests können hier bei Vorlage der Buchungsnummer ab 65 Euro durchgeführt werden. Das Testergebnis erhalten die Kunden innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Insgesamt stehen 33 Walk-In-Testzentren von DasLab deutschlandweit zur Verfügung. Alternativ bietet Klarity PCR-Testmöglichkeiten digital von Zuhause aus unter medizinischer Anleitung an. Bei beiden Unternehmen können zudem Antigentests durchgeführt werden. Für Spanien inklusive Mallorca sind aktuell allerdings PCR-Test für die Einreise nötig. Informationen zu COVID19-Tests unter: www.daslab-tests.de/tui sowie https://getklarity.shop/Info: Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel Riu Festival auf Mallorca kostet ab 349 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension und TUI fly-Flug ab/bis Deutschland.Eine Woche im Robinson Club Cala Serena auf Mallorca kostet ab 1.110 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Vollpension und TUI fly-Flug ab/bis Deutschland. Ein TUI Cars Mietwagen ist bereits ab 21 Euro pro Tag buchbar.Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com.Diese Meldung finden Sie auch im Pressebereich unter www.tuigroup.com.Pressekontakt:Aage DünhauptDirector Communications Central Region & Airlinesaage.duenhaupt@tui.comTel. +49 (0) 511 566 6060Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31717/4862555