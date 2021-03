Netzwerk-Automatisierung: Der RAN Intelligent Controller (RIC) und die Network Data Analytics Function (NWDAF) von Mavenir folgen den von der O-RAN Alliance und 3GPP eingeführten Spezifikationen und bilden das Herzstück der Vision einer Netzautomatisierung. Mit dem RIC und der NWDAF kann sich das Netzwerk dynamisch an die Traffic-Bedingungen anpassen. Dabei kommen Algorithmen und Anwendungen auf Basis von Machine Learning (ML) zum Einsatz, die in jedem Netzwerk in einer Multi-Anbieter-Umgebung eingesetzt werden können. Mavenirs containerisierte RIC- und NWDAF-Produktfunktionen umfassen:

"KI ist der Haupttreiber für Industrie 4.0, da sie in Echtzeit Einblicke und Steuerung von industriellen Prozessen ermöglicht. Niedrige Latenz und die hohe Netzdichte von 5G sind ebenfalls Enabler, so dass im Wesentlichen die Kombination von 5G und KI Industrie 4.0 bedeutet", sagte Kuntal Chowdhury, SVP und GM der Geschäftseinheit AI and Analytics von Mavenir. "Während die KI- und Analytics-Lösungen von Mavenir heute als eigenständige Lösungen verfügbar sind, bieten wir Tier-1-Kunden auf der ganzen Welt bereits seit Jahren intelligente Erkenntnisse als integrierte Lösungen an. Derzeit sind über 200 Systeme in mehr als 80 Kundennetzwerken im Einsatz und unsere Lösungen verarbeiten und analysieren Milliarden von Datensätzen pro Tag und bieten Erkenntnisse in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit, um die Netzwerkleistung mit wenig bis gar keinem menschlichen Eingriff zu optimieren."