-- Um den Anforderungen der High-End-Produktion und -Lieferung der nächsten Generation gerecht zu werden --

hat Sumitomo Heavy Industries, Co. Ltd (TOKYO: 6302) (Hauptsitz Tokio, Japan, Shinji Shimomura CEO) eine neue englische Website zum Thema Vakuum-Luftservo veröffentlicht. Diese Technologie wird seit mehr als 20 Jahren auf dem japanischen Markt kultiviert und eingesetzt. Die englischsprachige Website steht jetzt für den Eintritt in überseeische Märkte ab dem 11 März 2021 bereit.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210312005274/de/

[URL] http://www.shi-mechatronics.jp/airservo/

Highlights (Merkmale des Vakuumluftservos)

1. Schnelle und hochpräzise Positionierung auf Nanoebene

2. Kompatibilität mit Hochvakuumbedingungen und Einsatz in Vakuumkammern

3. Nicht wärmeerzeugend; kompatibel mit nicht magnetischem und berührungslosem Betrieb

Zum schnelleren Verständnis steht ein 50-Sekunden-Film zur Verfügung.

https://youtu.be/Uqp5vFGK3YM

Das Folgende zeigt den Anwendungsfall des Kunden.

https://www.shi-mechatronics.jp/airservo/usecases/airservostage/

Über uns

[Überblick über das]

Unternehmen: Sumitomo Heavy Industries, Co. Ltd

Adresse: ThinkPark Tower, 2-1-1 Osaki Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

President CEO: Shinji Shimomura

Gegründet: 1. Nov 1934

URL: https://www.shi.co.jp/english/

[Geschäftsgegenstand]

- Entwurf, Herstellung und Verkauf von Präzisionsmaschinensteuergeräten, elektrischen und elektronischen Geräten und deren Anwendungssystemen sowie verschiedenen industriellen Steuerungssystemen

- Entwicklung und Vertrieb von Software

