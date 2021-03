DGAP-Ad-hoc: Douglas GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Douglas GmbH: Douglas und Kirk Beauty One beginnen Prozess für umfassende Refinanzierung



12.03.2021

Douglas GmbH and Kirk Beauty One GmbH haben einen Prozess für eine umfassende Refinanzierung begonnen, die in den kommenden Wochen durchgeführt werden soll.

Die Refinanzierung soll eine vollständige Ablösung der im Jahr 2022 fälligen, von der Douglas GmbH begebenen vorrangingen, besicherten Anleihen (sog. senior secured notes) und der im Jahr 2023 fälligen, von der Kirk Beauty One GmbH begebenen vorrangingen, unbesicherten Anleihen (sog. senior unsecured notes), jeweils zum Nominalwert, sowie die vollständige Rückzahlung der vorranging besicherten Kreditfazilitäten (sog. senior secured facilities) der Douglas GmbH umfassen.

