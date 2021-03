Nasdaq Stockholm AB: Observationsstatusen för Handicare Group AB uppdateras / The observation status for Handicare Group AB is updated (31/21)

Den 28 januari 2021 gavs aktierna i Handicare Group AB ("Handicare Group" eller "Bolaget") observationsstatus med hänvisning till ett offentligt uppköpserbjudande från Savaria (Sweden) AB (under namnändring från Goldcup 26098 AB) till aktieägarna i Bolaget. Den 4 mars 2021 offentliggjorde Savaria (Sweden) AB ett pressmeddelande med information om att uppköpserbjudandet hade accepterats av aktieägare representerande mer än 90 procent av aktierna i Handicare Group, och att Savaria (Sweden) AB därför förklarade erbjudandet ovillkorat. Av pressmeddelandet framgick vidare att Savaria (Sweden) AB påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Handicare Group samt föreslagit en avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Den 5 mars 2021 offentliggjorde Handicare Group ett pressmeddelande med information att Bolaget har beslutat att ansöka om avnotering av dess aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm AB har också mottagit en sådan avnoteringsansökan. Enligt regelverket för Nasdaq Stockholm kan en emittents aktier ges observationsstatus om emittenten ansökt om avnotering av dessa. Mot ovanstående bakgrund beslutar Nasdaq Stockholm AB att uppdatera observationsstatusen för aktierna i Handicare Group AB(HANDI, ISIN-kod SE0010298109, orderboks-ID 144603). On January 28, 2021, the shares in Handicare Group AB ("Handicare Group" or "the Company") were given observation status with reference to a public takeover offer from Savaria (Sweden) AB (under name change from Goldcup 26098 AB) to the shareholders in the Company. On March 4, 2021, Savaria (Sweden) AB issued a press release with information that the offer had been accepted by shareholders representing more than 90 per cent of the shares in Handicare Group, and that Savaria (Sweden) AB therefore declared the offer unconditional. The press release also stated that Savaria (Sweden) AB had initiated compulsory redemption of the remaining shares in the Company and proposed a delisting of the Company's shares from Nasdaq Stockholm. On March 5, 2021, Handicare Group disclosed that the Company had decided to apply for delisting of its shares from Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm AB has received such an application. The rules of Nasdaq Stockholm state that an issuer's shares may be given observation status if the issuer has applied to have the shares removed from trading. With reference to the above, Nasdaq Stockholm AB decides to update the observation status for the shares in Handicare Group AB (HANDI, ISIN code SE0010298109, order book ID 144603). För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Bolagsövervakningen på telefon 08-405 70 50. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 70 50. Nasdaq Stockholm AB