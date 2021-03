Die Deutsche Bank schüttet nach ihrem ersten Nettogewinn seit 2014 wieder mehr Boni an Vorstand und Mitarbeiter aus. Die variable Vergütung für die Beschäftigten steigt um 29 Prozent auf insgesamt 1,9 Milliarden Euro, wie der Frankfurter DAX-Konzern am Freitag bei der Veröffentlichung seines Geschäftsberichts mitteilte. Die Investoren scheint das nicht zu stören: In einem etwas schwächeren Gesamtmarkt legt die Deutsche-Bank-Aktie rund 1,4 Prozent zu und ist damit Top-Gewinner im DAX.Der Vorstand ...

