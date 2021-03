Die OPEC hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie eine weitere Erholung der Ölnachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2021 erwartet. In ihrem Monatsbericht teilte die Organisation erdölexportierender Länder mit, dass die Nachfrage um 5,9 Millionen Barrel pro Tag steigen wird, was einer Veränderung von Plus 6,5 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht.Der Kurs des WTI-Öl-Futures war in den letzten Monaten brutalen Schwankungen unterworfen und notierte letztes Jahr im Mai erstmalig in der Geschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...