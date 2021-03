Die Aktie der Deutschen Telekom (T-Aktie) konnte in den vergangenen zwei Tagen deutlich gewinnen und schraubt sich heute auf ein neues 12-Monats-Hoch. In der 1-Wochen-Betrachtung hat die Telekom-Aktie rund 9% an Wert gewonnen, während auf Jahressicht ein Plus von 26% auf der Telekom-Kurstafel steht. Und jetzt könnte eine neue Analystenstudie erneut für positive Impulse sorgen....

