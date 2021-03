DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. März (11. KW)

=== M O N T A G, 15. März 2021 *** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis, Luxemburg 06:55 DE/Hypoport SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK), Salzgitter 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 virtuelle BI-PK), Hannover *** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q, Stockholm 11:30 DE/Bundestags-Finanzausschuss, öffentliche Anhörung (per Videokonferenz) zum Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:20 DE/SPD-Parteispitzen PK zum Ausgang der Landtagswahlen, Berlin 13:00 DE/Volkswagen AG (VW), Power Day (per Livestream) *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März 13:30 DE/CDU-Chef Laschet und Spitzenkandidaten der Landtagswahlen Eisenmann und Baldauf, PK zum Ergebnis der Landtagswahlen, Berlin *** 15:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe; gg 19:30 PK (14:40 virtueller Doorstep von Bundesfinanzminister Scholz) *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 22:00 DE/Morphosys AG, ausführliches Jahresergebnis, Planegg - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie - DE/Pressekonferenzen zu den Auswirkungen der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf die Bundespolitik (09:00 FDP, 10:15 Bündnis 90/Die Grünen, 13:00 AfD, 14:15 Die Linke), Berlin D I E N S T A G, 16. März 2021 *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK), München *** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 Video-BI-PK; 13:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten), Essen *** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK via Livestream), Frankfurt *** 07:15 DE/Zalando SE, Jahresergebnis, Berlin *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Jahresergebnis (09:00 virtuelle Jahres-PK), Wolfsburg 09:00 CH/Credit Suisse, Videokonferenz zu "Monitor Schweiz 1Q" 09:00 DE/Berlin Energy Transition Dialogue, Teilnahme u.a. von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, -außenminister und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 4Q 10:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, PK zur Vorstellung der deutschen Klimabilanz, Berlin 10:00 DE/DSGV, Videokonferenz der Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe zum Thema: "Corona im Rückspiegel" 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), digitale Jahres-PK *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 12:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Keynote Rede bei Morgan Stanley European Financials Konferenz *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und kanadischer Minister für natürliche Ressourcen, O'Regan, Unterzeichnung einer Deutsch-Kanadischen Energiepartnerschaft, Berlin *** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar *** 15:00 US/Lagerbestände Januar 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - EU/Videokonferenz der Finanz- und Wirtschaftsminister; 14:00 virtuelle PK von Bundesfinanzminister Scholz *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage März M I T T W O C H, 17. März 2021 *** 06:45 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 07:00 DE/Leoni AG, ausführliches Jahresergebnis (12:30 virtuelle BI-PK), Nürnberg 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Jahresergebnis, Langen 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis, Dortmund 07:30 DE/Munich Re, Geschäftsbericht 2020, München 07:30 DE/OHB SE, Jahresergebnis, Bremen *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis, Wien *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Februar *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis, Wien *** 09:00 DE/BMW AG, Jahres-PK (via Livestream) 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar *** 11:00 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), PK (virtuell) zur aktualisierten Konjunkturprognose für 2021 und 2022 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 12:00 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Statement beim virtuellen Spitzentreffen Allianz für Aus- und Weiterbildung, Berlin 12:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, HV, Bilbao 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 16:00 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede zu "Decarbonisation and Banks" bei Morgan Stanley European Financials Conference 17:35 DE/Patrizia AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Aebeitslosenquote; 19:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidenten, Telefonkonfereny zur Einbeziehung der Hausärzte ins Impfgeschehen, Berlin *** - DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis der Marke Volkswagen (09:00 virtuelle Jahres-PK), Wolfsburg - NL/Parlamentswahlen in den Niederlanden D O N N E R S T A G, 18. März 2021 *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, ausfuhrliches Jahresergebnis,(10:00 Video-BI-PK), Heidelberg 07:00 DE/Windeln.de SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald 07:00 CH/Zur Rose Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Frauenfeld 07:25 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis, Düsseldorf 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz), Köln 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen 07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (09:00 Telefon-PK), Werdohl *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar *** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar *** 08:45 DE/BMW AG, Analysten- und Investoren-Tag *** 09:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung vor dem Wirtschafts-und Währungsausschuss des Europaparlaments *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK (digital) 10:00 DE/Dehoga Bundesverband, Hotelverband Deutschland, PK zum Thema: "Aktuelle Lage des Gastgewerbes und Forderungen an die MPK am 22.03.21", Berlin *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:30 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Online-PK zur Vorstellung der Watchlist und der HV-Saison in und nach Corona-Zeiten *** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung siebter TLTRO3 11:45 EU/EZB-Direktor Panetta, Teilnahme an Podiumsdiskussion bei BIZ-Konferenz zu Zahlungsverkehr *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 FI/Nokia Corp, Capital Markets Day (virtuell) 13:00 DE/American Chamber of Commerce in Germany, Online-PK zum Transatlantic Business Barometer *** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:10 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz von EZB und EU-Kommission zur BankenunionBankenunion *** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar *** 18:15 IT/Enel SpA, ausführliches Jahresergebnis, Rom *** 21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q, Beaverton *** - DE/Audi AG, Jahresergebnis, Ingolstadt - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2020, Bad Homburg F R E I T A G, 19. März 2021 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht März mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen 08:00 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis, Unterschleißheim *** 10:00 DE/Bechtle AG, BI-PK (digital) 10:00 DE/Porsche AG, Jahres-PK (via Livestream) 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Grußwort beim 4. deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des

