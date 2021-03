DJ Heil nennt Prioritäten zur Stützung des Arbeitsmarktes

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sechs Prioritäten für den deutschen Arbeitsmarkt in und nach der Corona-Krise benannt. "Im Krisenmanagement müssen wir auch an morgen denken", sagte Heil bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Unsere erste Priorität lautet, wir kämpfen nach wie vor um jeden Arbeitsplatz". Das wichtigste Instrument dafür sei die Kurzarbeit. Als zweite Priorität forderte der Arbeitsminister, 2021 müsse trotz der Krise "ein Jahr der Ausbildung werden". Es fänden zu wenige Berufspraktika statt, und viele Unternehmen überlegten, ob sie angesichts der Lage ausbilden könnten. "Wir müssen alle Kräfte zusammenspannen", mahnte er.

Drittens müsse man für mehr soziale Sicherheit und weniger Bürokratie sorgen und das System der Grundsicherung grundlegend weiterentwickeln, viertens solle für Gesundheit und Schutz am Arbeitsplatz gesorgt werden, und fünftens solle es bessere Löhne und Arbeitsbedingungen für alle geben, "die im Moment den Laden am Laufen halten". Außerdem gelte es sechstens, die "Arbeitswelt von morgen" zu gestalten und unter anderem mehr Weiterbildung und Umschulungen auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung zu ermöglichen. "Die Pandemie wirkt wie ein Turbo zur Beschleunigung des Strukturwandels", konstatierte Heil.

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, erklärte, dass der deutsche Arbeitsmarkt "angesichts der größten Krise der Nachkriegsgeschichte insgesamt vergleichsweise robust geblieben ist, verdanken wir vor allem der Kurzarbeit". Damit habe man in der Spitze die Arbeitsplätze von drei Millionen Menschen gesichert und die Wirtschaft massiv stabilisiert. Man müsse aber schon jetzt die Weichen für die Zukunft stellen. "Der zunehmende Fachkräftebedarf wird nach der Pandemie den deutschen Arbeitsmarkt dominieren", sagte er. Mit der Qualifizierung der Beschäftigten und der Ausbildung des Fachkräftenachwuchses könnten die Betriebe dem begegnen.

March 12, 2021 09:43 ET (14:43 GMT)

