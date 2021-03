Im Minus liegt aktuell die Eckert&Ziegler-Aktie . Der jüngste Kurs betrug 59,80 Euro. Ein Kursverlust in Höhe von 2,05 Euro müssen derzeit die Aktionäre von Eckert&Ziegler hinnehmen. Anleger zahlen am Aktienmarkt derzeit 59,80 Euro für das Wertpapier. Die Aktie von Eckert&Ziegler steht damit schlechter da als der Gesamtmarkt, gemessen am TecDAX .

Den vollständigen Artikel lesen ...