Wer auf die Hochschullandschaft der USA blickt, und Gleiches gilt in abgemilderter Form auch für Großbritannien, kann beobachten, dass dort die Meinungsfreiheit an den Universitäten immer mehr eingeschränkt wird. Die kleinste unkorrekte Äußerung, etwa eine Kritik an der afroamerikanischen Protestbewegung Black Lives Matter oder eine Ablehnung von typischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...