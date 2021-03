Mainz (ots) - Woche 11/21Dienstag, 16.03.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:22.25 Zwischen Wahn und WahrheitDie Macht der VerschwörungstheorienDeutschland 202023.10 Der 11. September - Verschwörung auf dem PrüfstandDeutschland 201523.55 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 2016"ZDF-History: 9/11 - Was geschah am 11. September 2001" entfällt(weiterer Ablauf ab 0.40 Uhr wie vorgesehen)Woche 12/21Montag, 22.03.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:22.45 Mein Besuch in NordkoreaVideo-Tagebuch junger ReisenderDeutschland 2014"Brudermord am Airport: Die Spur führt nach Nordkorea" entfällt23.30 Südkorea - Erfolg um jeden PreisFrankreich 2018(weiterer Ablauf ab 0.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:2.45 Die sieben größten Verschwörungstheorien der GeschichteDeutschland 2020"ZDF-History: 9/11 - Was geschah am 11. September 2001" entfällt3.30 Die sieben großen Lügen der GeschichteDeutschland 20194.15 Zwischen Wahn und WahrheitDie Macht der VerschwörungstheorienDeutschland 2020Donnerstag, 25.03.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:12.45 Die großen Lügen der GeschichteSchnüffelflugzeuge gegen die ÖlkriseFrankreich 201813.30 Die großen Lügen der GeschichteAnschlag auf den UmweltschutzFrankreich 201814.15 Die großen Lügen der GeschichtePropaganda auf der SäuglingsstationFrankreich 201815.00 Die sieben großen Lügen der GeschichteDeutschland 201915.45 Der 11. September - Verschwörung auf dem PrüfstandDeutschland 201516.30 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 2016"ZDF-History: 9/11 - Was geschah am 11. September 2001" entfällt(weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen)Woche 13/21Montag, 29.03.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:4.15 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas FührerDeutschland 2018"Brudermord am Airport: Die Spur führt nach Nordkorea" entfälltDienstag, 30.03.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.00 Härter, reicher, besser, Südkorea!Südkorea 20185.30 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 20156.15 Leschs KosmosSpektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem MondDeutschland 2018(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4862737