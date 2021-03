DJ Lufthansa verdoppelt wegen Nachfrage Anzahl der Flüge zur Osterzeit

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa hat die Anzahl der zur Osterreisezeit angebotenen Flüge nahezu verdoppelt. Die Fluggesellschaft trägt damit einem sprunghaften Anstieg der Buchungen Rechnung: In den vergangenen zwei Wochen gingen bis zu 80 Prozent mehr Buchungen für Mallorca, 20 Prozent mehr Buchungen für die Kanarischen Inseln sowie 50 Prozent mehr für Mexiko ein, wie die Deutsche Lufthansa AG mitteilte. Die Aufhebung der Reisebeschränkungen für Mallorca durch die Bundesregierung werde diesen Trend weiter verstärken.

Insgesamt bietet Lufthansa ab dem Monatswechsel März/April rund 1.200 europäische Verbindungen an. Das sind den Angaben zufolge rund 200 Prozent mehr Verbindungen ab München und rund 50 Prozent mehr ab Frankfurt im Vergleich zur aktuellen Woche. Besonders nachgefragt sind vor allem Flugziele in Spanien.

Auch die Schwesterairline Eurowings baue ihre Frequenzen nach Mallorca aktuell sukzessive aus: Die Fluggesellschaft plant bis zu 325 wöchentliche Verbindungen von 24 Flughäfen in Deutschland und Großbritannien nach Palma de Mallorca. Darüber hinaus werden in Spanien die Städte Valencia und Málaga bei allen Sonnenhungrigen über Ostern stark gebucht. Bei Übersee-Flügen sind besonders Cancun in Mexiko und San José in Costa Rica ab Frankfurt gefragt. Cancun ist ab sofort täglich zu erreichen, San José fünfmal die Woche.

