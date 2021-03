Der chinesische Technik-Hersteller ist schon länger einer der größten Konkurrenten von Apple und Samsung. Eine neue Ladetechnik könnte Xiaomi noch weiter nach vorn bringen. Blitzaufladung in 10 Minuten Keine nervigen Ladezeiten mehr: Das verspricht Xiaomi mit der Blitzladefunktion. Laut Inside Digital könnte das Laden mit 200 Watt innerhalb von 10 Minuten noch in diesem Jahr in den ersten Smartphones integriert werden. Akkulaufzeiten würden demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...