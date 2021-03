In den USA ziehen die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen am Freitag erneut spürbar an. Beim letzten Mal hat sich das speziell für die Anleger in wachstumsstarken Tech-Titeln als Alptraum erwiesen und zur jüngsten Sektor-Rotation beigetragen. Auch heute geraten vor allem Tech-Aktien wieder unter Druck - wenn auch nicht mehr ganz so heftig wie im Februar. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen sind am Freitag kurzzeitig bis auf 1,63 Prozent gestiegen und hat damit den höchsten Stand ...

