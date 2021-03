Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (1oz, philoro) -1,36% auf 1477,5, davor 5 Tage im Plus (2,04% Zuwachs von 1468 auf 1497,9), Wolford -0,98% auf 10,1, davor 5 Tage ohne Veränderung , Verbund -1,19% auf 66,15, davor 4 Tage im Plus (12,33% Zuwachs von 59,6 auf 66,95), Lenzing +2,03% auf 110,8, davor 4 Tage im Minus (-8,12% Verlust von 118,2 auf 108,6), Telekom Austria -0,91% auf 6,56, davor 3 Tage im Plus (3,44% Zuwachs von 6,4 auf 6,62), Strabag -1,63% auf 30,1, davor 3 Tage im Plus (4,44% Zuwachs von 29,3 auf 30,6), Polytec Group-1,44% auf 9,55, davor 3 Tage im Plus (10,24% Zuwachs von 8,79 auf 9,69), Rosgix -0,04% auf 2942,8, davor 3 Tage im Plus (0,9% Zuwachs von 2917,85 auf 2944,08), Frauenthal -1,59% auf 18,6, davor 3 Tage ohne Veränderung , Pierer Mobility AG ...

