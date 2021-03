Der Bitcoin hat am Freitag erstmals seit dem 21. Februar wieder die Marke von 58.000 US-Dollar überstiegen. Etwa seit dem 5. März tendiert der BTC mit leichten Schwankungen aufwärts. Experten sehen ein "bullisches Umfeld", gehen also davon aus, dass der Bitcoin weiter steigen wird. Auch der On-Chain-Analyse-Dienst Into The Block zeigt ein überwiegend steigendes Umfeld für Bitcoin. Signale stehen auf 60K Nur ein Parameter spricht derzeit eher für eine "bärische" Erwartungshaltung, also eine, die ein Absinken des Kurses nahelegen würde. Dabei handelt es sich um die sinkende ...

