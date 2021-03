München (ots) - Kein Sieger im Keller-Duell und ein 1:1, das weder Uerdingen (Tabellensiebzehnter) noch Lübeck (Letzter) wirklich nutzt. Für Uerdingen war's der 1. Punkt nach 4 Spielen. MagentaSport-Experte Rudi Bommer sah ein ansprechendes Keller-Duell: "Es war schon wichtig für beide Klubs, hier nicht als Verlierer vom Platz zu gehen! "Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom Freitagsspiel - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die Top-Spiele Kaiserslautern gegen Zwickau sowie Dresden gegen Saarbrücken stehen am Samstag im Fokus. Dazu die Partie Viktoria Köln gegen MSV Duisburg - die emotionale Rückkehr von Pavel Dotchev nach Köln. Das Intervier mit dem MSV-Coach in der Reihe "3. Liga Top-Thema" gibt's hier: www.youtube.com/watch?v=TqfSaBnvoLwMagentaSport zeigt alle Partien der 3. Liga live - am Samstag ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel oder in der Konferenz abrufbar.KFC Uerdingen - VfB Lübeck 1:1Uerdingens Trainer Stefan Krämer: "Ich hätte mir mehr Sicherheit gewünscht durch das frühe Tor. Aber wir haben unsere Linie verloren. Wir haben dann aber das Spiel aus der Hand gegeben. Zu viele leichte Ballverluste, zu viele tiefe Läufe zugelassen. Nach der Halbzeit haben wir ja fast um das 1:1 gebettelt. Hintenraus hatte ich den Eindruck, dass wir ein bisschen mehr im Tank haben. Unterm Strich geht das 1:1 in Ordnung."Auch in diesem Spiel gab es wieder eine Elfmeter-Situation, die Uerdingen in der 51. Minuten verwehrt blieb: "Einen viel klareren Elfmeter gibt es nicht", meinte Krämer. "Das wäre das 2:0 gewesen, hätte uns geholfen."Lübecks Trainer Rolf Landerl: "Wir wollten mit etwas mehr Courage spielen. In der 1. Halbzeit hat sich das schon angedeutet. Aber die ersten 20 Minuten der 2. Halbzeit, wie wir da Fußball gespielt haben - da ist mir das Herz aufgegangen. Unser Ziel war, hier 3 Punkte mitzunehmen. Das ist uns nicht gelungen. Jetzt müssen wir mit dem Punkt leben. Aber der Auftritt gibt auf jeden Fall viel Mut für die nächsten Aufgaben. ...Der Punkt, wie er erfightet wurde, das tut auf jeden Fall gut."3. Liga live bei MagentaSport 28. SpieltagSamstag; 13.03.2021Ab 13.45 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz live abrufbar: Dynamo Dresden - 1. FC Saarbrücken, 1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau, Hallescher FC - TSV 1860 München, Viktoria Köln - MSV Duisburg, FC Bayern München 2 - 1. FC Magdeburg, SV Wehen Wiesbaden - FC IngolstadtSonntag, 14.03.2021Ab 12.45 Uhr: SC Verl - SpVgg. UnterhachingAb 13.45 Uhr: Waldhof Mannheim - SV MeppenMontag, 15.03.2021Ab 18.45 Uhr: Türkgücü München - Hansa RostockPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4862803