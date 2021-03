Der US-Aktienmarkt hat sich am Freitagabend mit gemischten Signalen ins Wochenende verabschiedet: Während bei Dow Jones und S&P 500 dank großer Nachfrage nach Zyklikern und Unternehmen der "Old Economy" neue Rekorde geschrieben wurden, haben erneut anziehende Anleiherenditen den Tech-Sektor belastet. Hoffnungen auf eine schnellere Lockerung der Corona-Maßnahmen dank Impf-Fortschritten in den USA haben im New Yorker Handel am Freitag für eine Fortsetzung der Rotation raus aus gut gelaufenen Tech-Titeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...