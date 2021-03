NEW YORK (dpa-AFX) - Das Muster der vergangenen Tage am US-Aktienmarkt hat sich am Freitag wiederholt: Ein erneut starker Renditeanstieg am Anleihemarkt brachte Technologiewerte unter Druck, während der Dow Jones Industrial seine Rekordjagd den fünften Tag in Folge fortsetzte. Der Leitindex verbuchte am Ende des Tages ein Plus von 0,90 Prozent auf 32 778,64 Punkte und krönte damit eine starke Woche, die ihm einen Zuwachs von mehr als vier Prozent bescherte.

In Standardwerten, Zyklikern und Aktien der "Old Economy" sehen Anleger derzeit Aufholpotenzial. Die steigenden Renditen machen dagegen den hoch bewerteten Technologie-Aktien seit einiger Zeit zu schaffen. Am Freitag verlor der Nasdaq 100 0,89 Prozent auf 12 937,29 Punkte. Auch im S&P 500 bremsten die Techwerte, der Index kam mit plus 0,10 Prozent auf 3943,34 Punkte nur wenig voran./ajx/fba

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711