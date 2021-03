Wertpapiere der US-Versicherungsgesellschaft The Travelers markierten in dieser Woche ein frisches Rekordhoch. Scheinbar hat sich unter Aktionären die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Corona-Krise schon bald vorbei ist und durch die stetigen Impfungen in den USA bald wieder Normalität zurückkehrt. An der Börse wird bekanntlich Zukunft gehandelt, das spiegelt der Kursverlauf der The Travelers-Aktie beeindruckend wider. ...

