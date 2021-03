Diese Woche passte es endlich mal alles zusammen - Rekordstände im Verlauf und auch auf Schlusskursbasis. Und die Unternehmensmeldungen waren fasrt alle positiv - dazu Konjunkturspritze in den USA, die mittlerweile mit über 5 Billionen USD in 3 Konjunkturprogrammen die Wirtschaft befeuern wollen. Dazu Impffortschritte - wenn auch weniger in der EU. Und natürlich nicht zu vergessen die Wachstumserwartungen an die US-Wirtschaft, die sogar die chinesischen Wachstumsraten für 2021 übertreffen sollen. Rekordbörsen. Weltweit. Und Deutschland mit dabei. Scheint als wenn der Knoten geplatzt wäre - vergessen ...

