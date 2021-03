Aktien-Schnelltest - mit Bernecker-Experte Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief"). Schlaglichter des Gesprächs mit Moderator Michael Hüsgen (BerneckerTV) am 11.03.2021:



++ Porsche Automobil Holding SE - Discount-Einstieg in Volkswagen?

++ Plug Power - Immer noch zu teuer?

++ Klöckner & Co. - Starker Start ins Jahr

++ NanoRepro - was ist vom Großauftrag zu halten?

++ IBU-tec - E-Mobility-Fantasie

++ American Water Works - Interessant trotz vermeintlicher Langeweile

++ Alteryx - Aktie hat es kräftig erwischt - eine Chance?

++ JinkoSolar - Zusammengefalteter Kurs als Chance?





