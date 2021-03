Die letzten Wochen haben uns daran erinnert, dass Aktienmärkte nicht nur nach oben gehen. Die wichtige Frage für längerfristig orientierte Anleger ist natürlich: Stehen wir vor einem langanhaltenden Abwärtstrend am Aktienmarkt? Auch wenn man zukünftige Marktentwicklungen nie sicher vorhersagen kann, würde ich vermuten, dass wir nicht vor harten und langen Kursrücksetzern an der Börse stehen. Denn neben noch ein paar anderen Gründen spricht für mich vor allem die gigantische Menge an uninvestiertem ...

