Panik ist an der Börse eine Emotion, die wir hin und wieder immer mal erkennen können. Einige Investoren halten solche extremen Phasen einfach nicht aus. Und müssen handeln. Häufig ist dabei, dass viele Investoren in Panik verkaufen. Es gibt allerdings noch eine andere Reaktion, die möglich ist. So gibt es womöglich gerade jetzt eine ganze Reihe an Investoren, die mit Panik kaufen. Nicht, wenn die Bewertungen besonders günstig werden. Nein, sondern auch in anderen Situationen. Lass uns heute einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...