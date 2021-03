Die Aktie der Software AG (WKN: A2GS40) war in 2019 die erste Aktie, mit der ich mich als Autor von fool.de beschäftigt habe. Damals bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei der Software AG zwar um ein gutes Unternehmen handelt, aber der klare Burggraben fehlt. Der Kurs konnte in der Zwischenzeit trotzdem leicht um 13 % zulegen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist das keineswegs herausragend. Woran liegt das? Schließlich müsste das Unternehmen mit seinen Produkten rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...