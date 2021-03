Wenn Anleger im letzten Jahr etwas über den Aktienmarkt gelernt haben, dann, dass sich Geduld auszahlt. In den letzten 71 Jahren gab es 38 Korrekturen von mindestens 10 % im S&P 500. Doch auf jeden einzelnen dieser großen Rückgänge folgte anschließend eine Hausse. In vielen Fällen hat es nur Monate oder ein paar Quartale gedauert, bis die Verluste wettgemacht wurden. Investoren, die starke und innovative Unternehmen kaufen und diese Aktien lange Zeit halten, werden am Ende großzügig belohnt. Unabhängig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...