Die Aktienbörsen haben am Wochenende geschlossen, außerbörslich passiert nur wenig. Am Krypto-Markt jedoch gibt es keine Pause. Und so erreicht die älteste und größte Kryptowährung Bitcoin am Samstag ein neues Allzeithoch. An manchen Kryptobörsen wurde sogar die Marke von 60.000 Dollar erreicht. Auch auf Euro-Basis knackte der Bitcoin eine runde Marke. Die Digitalwährung Bitcoin ist weiter im Aufwind. Am Samstag wurde kurzzeitig die Marke von 60.000 US-Dollar überwunden. Auf Basis hiesiger Währung ...

