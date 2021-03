Gerd Müller (CSU), Bundesentwicklungsminister seit 2013, prangert schon seit langem an, dass in weniger entwickelten Ländern zu Lasten der Natur und der Menschen für unseren Wohlstand gewirtschaftet werde. Vor Jahren provozierte er mit seinem indirekten Aufruf, wegen der Umweltschäden bei der Ölförderung in Nigeria, Shell-Tankstellen zu boykottieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...