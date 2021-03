ProSiebenSat.1, HelloFresh, Alphabet und Merck KGaA: Die Hot Stocks der Woche

Der DAX legte in dieser Woche einen neuen Börsen-Meilenstein: Für den Index ging es von Rekordhoch zu Rekordhoch nach oben, was angesichts der anhaltend hervorragenden Vorgaben von den US-Aktienmärkten eigentlich auch zu erwarten war. Charttechnisch ist der Weg für den DAX damit frei von Kurswiderständen, sodass sich das nächste große Etappenziel auf die runde 15.000-Punkte-Marke stellt.

Corona-Gewinner HelloFresh überzeugt

Wegen der Corona-Krise verbringen die Menschen mehr Zeit zu Hause. Viele von ihnen haben dabei auch das Hobby Kochen für sich entdeckt und nutzen verstärkt die Dienste des Kochboxen-Anbieters HelloFresh (WKN: A16140 / ISIN: DE000A161408), wie die neuesten Rekord-Geschäftszahlen zeigen. Wie das Berliner Unternehmen in der vergangenen Woche bekanntgab, wurde der Umsatz 2020 auf 3,8 Mrd. Euro mehr als verdoppelt.

Auch auf der Ergebnisseite konnte HelloFresh mit beeindruckenden Zahlen aufwarten. So betrug der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Corona-Jahr 505 Mio. Euro und damit über zehn Mal so viel wie im Jahr 2019. Unter dem Strich schaffte der Konzern im zurückliegenden Jahr den Sprung in die Gewinnzone.

Nach einem Verlust von rund sieben Mio. Euro im Vorjahr wurde 2020 ein Gewinn von 351 Mio. Euro verbucht. Mit dem zweiten operativen Gewinn in Folge hat das MDAX-Unternehmen die Voraussetzung für die Aufnahme in den DAX geschafft. Wegen des hohen Börsenwertes von rund 10 Mrd. Euro bestehen deshalb gute Chancen, im Herbst in den DAX aufzusteigen.

Pharmakonzern Merck punktet im Laborbereich

Dank der in der Corona-Pandemie brummenden Laborsparte hat Merck KGaA (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905) starke Zahlen für 2020 verzeichnet. So stieg der Umsatz auf Jahressicht um neun Prozent auf 17,5 Mrd. Euro, womit der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern die eigene Prognose übertraf. Der Gewinn wurde 2020 gegenüber dem Vorjahr um rund die Hälfte auf fast zwei Mrd. Euro gesteigert.

